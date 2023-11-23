Дефье (Тенц) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дефье) ?

Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дефье Виктор

Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович

Бракосочетание
Около 14.09.1892

Муж: Дефье Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1896

Дочь: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Дефье Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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