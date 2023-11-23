Дефье (Тенц) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дефье) ?
Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дефье Виктор
Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович
Бракосочетание
Около 14.09.1892
Рождение ребёнка
18.09.1896
Дочь: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Дефье Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Дефье Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно