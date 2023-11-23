Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1896
Дата смерти20.11.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Юрий
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Валерий
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Нина
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Валерия
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Елена
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Розалия
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Владимир
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1918
Сын: Князькин Евгений
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1938
Дочь: (Князькина) Тамара
Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич
Смерть
20.11.1968
Похороны
Неизвестно