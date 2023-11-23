Князькина (Дефье) Раиза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1896

Дата смерти

20.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1896

Отец: Дефье Василий Иванович

Мать: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Юрий

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Валерий

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Нина

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Валерия

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Елена

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Розалия

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Владимир

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Князькин Евгений

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1938

Дочь: (Князькина) Тамара

Отец ребёнка: Князькин Николай Васильевич

Смерть
20.11.1968
Похороны
Неизвестно

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