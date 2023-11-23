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Дефье Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дефье) ?

Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дефье Виктор

Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Бракосочетание
Около 14.09.1892

Жена: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
18.09.1896

Дочь: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Дефье Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Смерть
Около 1943
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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