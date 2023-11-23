Дефье Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дефье) ?
Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дефье Виктор
Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна
Бракосочетание
Около 14.09.1892
Рождение ребёнка
18.09.1896
Дочь: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Дефье Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Дефье (Тенц) Елена Андреевна
Смерть
Около 1943
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно