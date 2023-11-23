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Князькин Николай Васильевич

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Место рождения

c. Морги Республика Мордовия

Дата рождения

19.12.1885

Дата смерти

15.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1885

Отец: КняСкинъ Василий Иустинович

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Юрий

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Валерий

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Нина

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Валерия

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Елена

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Розалия

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князькин Владимир

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Князькин Евгений

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1938

Дочь: (Князькина) Тамара

Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Смерть
15.05.1959
Похороны
Неизвестно

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