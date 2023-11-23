Князькин Николай Васильевич
Место рожденияc. Морги Республика Мордовия
Дата рождения19.12.1885
Дата смерти15.05.1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1885
Отец: КняСкинъ Василий Иустинович
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Юрий
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Валерий
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Нина
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Валерия
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Елена
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Розалия
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князькин Владимир
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1918
Сын: Князькин Евгений
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1938
Дочь: (Князькина) Тамара
Мать ребёнка: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна
Смерть
15.05.1959
Похороны
Неизвестно