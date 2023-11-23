Князькин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Лидия
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Людмила
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князькина) Любовь
Мать ребёнка: Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Смерть
Неизвестно