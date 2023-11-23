Князькин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князькин Николай Васильевич

Мать: Князькина (Дефье) Раиза Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Лидия

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Людмила

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князькина) Любовь

Мать ребёнка: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Смерть
Неизвестно

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