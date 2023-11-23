(Дефье) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дефье) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дефье Василий Иванович

Мать: Дефье Елена Андреевна

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