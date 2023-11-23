Дефье Вячеслав Васильевич
Место рожденияСвердловская область
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти13.08.1937
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дефье Виктор
Мать ребёнка: Мать Альфред
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дефье (Николаенко) Альфред
Мать ребёнка: Мать Альфред
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Альфред
Работа или профессия
Неизвестно
Прораб по стр
Смерть
13.08.1937
Причина смерти: Расстрел, | Расстрел