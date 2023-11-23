Дефье Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДефье Вячеслав Васильевич

Дефье Вячеслав Васильевич

Место рождения

Свердловская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

13.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Дефье Василий Иванович

Мать: Дефье (Тенц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дефье Виктор

Мать ребёнка: Мать Альфред

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дефье (Николаенко) Альфред

Мать ребёнка: Мать Альфред

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Альфред

Работа или профессия
Неизвестно
Прораб по стр
Смерть
13.08.1937
Причина смерти: Расстрел, | Расстрел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.