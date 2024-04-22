Клевитова (Кастрикина) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевитова (Кастрикина) Клавдия Степановна

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938

Отец: Кастрикин Степан Андреевич

Мать: Анна Ивановна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.09.1957

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Клевитов Иван Яковлевич

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.06.1965

Дочь: Вавилова Людмила

Отец ребёнка: Клевитов Иван Яковлевич

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевитов Иван Яковлевич

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