Клевитова (Кастрикина) Клавдия Степановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938
Отец: Кастрикин Степан Андреевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1957
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Клевитов Иван Яковлевич
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.06.1965
Дочь: Вавилова Людмила
Отец ребёнка: Клевитов Иван Яковлевич
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно