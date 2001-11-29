(Глухова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1907
Дата смерти29.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907
Отец: Глухов Иван Яковлевич
Мать: Глухова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1930
Сын: Кастрикин Борис Степанович
Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
24.04.1935
Сын: Кастрикин Александр Степанович
Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1938
Дочь: Клевитова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич
Смерть
29.11.2001