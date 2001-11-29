(Глухова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глухова) Анна Ивановна

(Глухова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.12.1907

Дата смерти

29.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907

Отец: Глухов Иван Яковлевич

Мать: Глухова Марфа Андреевна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1930

Сын: Кастрикин Борис Степанович

Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
24.04.1935

Сын: Кастрикин Александр Степанович

Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.11.1938

Дочь: Клевитова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Кастрикин Степан Андреевич

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
29.11.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close