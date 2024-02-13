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Кастрикин Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1905

Дата смерти

03.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905

Отец: Кастрикин Андрей Аверьянович (Аверкиевич)

Мать: Кастрикина Елена Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1930

Сын: Кастрикин Борис Степанович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
24.04.1935

Сын: Кастрикин Александр Степанович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.11.1938

Дочь: Клевитова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.12.1947
Тамбовская обл.,с.Серповое
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тамбовская обл.,с.Серповое
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