Кастрикин Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1905
Дата смерти03.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905
Рождение ребёнка
17.09.1930
Сын: Кастрикин Борис Степанович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
24.04.1935
Сын: Кастрикин Александр Степанович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1938
Дочь: Клевитова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
03.12.1947
Тамбовская обл.,с.Серповое
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тамбовская обл.,с.Серповое