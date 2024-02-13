Кастрикин Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКастрикин Борис Степанович

Кастрикин Борис Степанович

avatar

Место рождения

Тамбовская обл.,с.Серповое

Дата рождения

17.09.1930

Дата смерти

26.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930

Отец: Кастрикин Степан Андреевич

Мать: Анна Ивановна

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
14.09.1958

Сын: Кастрикин Владимир

Мать ребёнка: Кастрикина Валентина

Рождение ребёнка
23.06.1965

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кастрикина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кастрикина Валентина

Смерть
26.05.1991
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Алмалык, Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close