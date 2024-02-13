Кастрикин Борис Степанович
Место рожденияТамбовская обл.,с.Серповое
Дата рождения17.09.1930
Дата смерти26.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930
Отец: Кастрикин Степан Андреевич
Мать: Анна Ивановна
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
14.09.1958
Сын: Кастрикин Владимир
Мать ребёнка: Кастрикина Валентина
Рождение ребёнка
23.06.1965
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кастрикина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кастрикина Валентина
Смерть
26.05.1991
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Алмалык, Узбекистан