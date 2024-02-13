Клевитов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевитов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1957

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Клевитова Клавдия Степановна

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.06.1965

Дочь: Вавилова Людмила

Мать ребёнка: Клевитова Клавдия Степановна

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевитова Клавдия Степановна

Смерть
Неизвестно
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