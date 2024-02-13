Клевитов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1957
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Клевитова Клавдия Степановна
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.06.1965
Дочь: Вавилова Людмила
Мать ребёнка: Клевитова Клавдия Степановна
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно