(Клевитова) Галина Ивановна
Место рожденияТамбовская обл.,с.Серповое
Дата рождения22.09.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1957
Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.08.1989
Отец ребёнка: ?
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности