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(Клевитова) Галина Ивановна

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Место рождения

Тамбовская обл.,с.Серповое

Дата рождения

22.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1957

Отец: Клевитов Иван Яковлевич

Мать: Клевитова Клавдия Степановна

Тамбовская обл.,с.Серповое
Рождение ребёнка
?.08.1989

Сын: Клевитов Сергей Иванович

Отец ребёнка: ?

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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