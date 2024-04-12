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Давыдов Григорий Антипов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение
Около 1767

Отец: Давыдов Антип Липатов

Мать: Евдокия Макарова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Давыдов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Давыдов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Давыдов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.03.1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
1817
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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