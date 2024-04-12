Давыдов Григорий Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Рождение
Около 1767
Отец: Давыдов Антип Липатов
Мать: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Давыдов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Место жительства
?.03.1816
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Смерть
1817
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино