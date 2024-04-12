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Давыдов Антип Липатов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Давыдов Липат Григорьев

Мать: Давыдова Домна Степанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1758 и 1760

Жена: Васса Карпова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Упоминание
1761
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. с. Ивановского ц. Сергиевская | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-... Показать все
Место жительства
13.02.1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского уезду д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Давыдов Григорий Антипов

Мать ребёнка: Евдокия Макарова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Место жительства
13.06.1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский у., д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Смерть
1792
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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