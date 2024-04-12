Давыдов Антип Липатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Давыдов Липат Григорьев
Мать: Давыдова Домна Степанова
Бракосочетание
Между 1758 и 1760
Жена: Васса Карпова
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Упоминание
1761
Коломенского у. с. Ивановского ц. Сергиевская | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-... Показать все
Место жительства
13.02.1763
Коломенского уезду д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Упоминание
1767
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Место жительства
13.06.1782
Коломенский у., д. Тимшино | ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Смерть
1792
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина