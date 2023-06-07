Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти10.09.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Никита
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Давыдов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов
Смерть
10.09.1839
Причина смерти: от преклонных лет | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино