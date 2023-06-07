Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

10.09.1839

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Давыдов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Давыдов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Давыдов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Антипов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
10.09.1839
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от преклонных лет | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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