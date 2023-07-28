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Давыдов Иван Григорьев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Давыдов Григорий Антипов

Мать: Матрена Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Давыдов Евсей Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Давыдов Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Давыдов Архип Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Липат Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыдов Петр Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Давыдов Семен Иванов

Мать ребёнка: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
12.04.1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Место жительства
12.03.1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Игнатьева

Смерть
Неизвестно