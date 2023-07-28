Давыдов Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Давыдов Григорий Антипов
Мать: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Давыдов Евсей Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Давыдов Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Давыдов Архип Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Липат Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Давыдов Петр Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Давыдов Семен Иванов
Мать ребёнка: Агафья Игнатьева
Место жительства
12.04.1834
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Место жительства
12.03.1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Игнатьева
Смерть
Неизвестно