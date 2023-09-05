Корнишина (Лабгаева) Зинаида Евтифиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти?.01.?
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Бракосочетание
01.02.1947
Рождение ребёнка
28.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич
Смерть
?.01.?