Корнишина (Лабгаева) Зинаида Евтифиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнишина (Лабгаева) Зинаида Евтифиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

?.01.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Лобгаев Евтифий Андреевич

Мать: Лабгаева Мария Николаевна

Бракосочетание
01.02.1947

Муж: Корнишин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнишин Иван Николаевич

Смерть
?.01.?
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