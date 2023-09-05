Лобгаев Евтифий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобгаев Евтифий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобгаев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабгаева Александра Евтифиевна

Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабгаев Онисим Евтифиевич

Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабгаева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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