Лобгаев Евтифий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобгаев Андрей
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Корнишина Зинаида Евтифиевна
Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабгаева Александра Евтифиевна
Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабгаев Онисим Евтифиевич
Мать ребёнка: Лабгаева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно