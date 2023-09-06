Нестерова (Корнишина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Корнишина) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнишин Иван Николаевич

Мать: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Валерий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Валерий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Валерий Данилович

Смерть
Неизвестно
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