Корнишин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнишин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Корнишин Николай

Мать: Корнишина Пелагея Осиповна

Бракосочетание
01.02.1947

Жена: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Рождение ребёнка
28.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Смерть
Неизвестно
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