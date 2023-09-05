Лабгаева (Маштакова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабгаева (Маштакова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маштаков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Корнишина Зинаида Евтифиевна

Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабгаева Александра Евтифиевна

Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабгаев Онисим Евтифиевич

Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобгаев Евтифий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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