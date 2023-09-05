Лабгаева (Маштакова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маштаков Николай
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Корнишина Зинаида Евтифиевна
Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабгаева Александра Евтифиевна
Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабгаев Онисим Евтифиевич
Отец ребёнка: Лобгаев Евтифий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно