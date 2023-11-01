Велентей Ульяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.
Дочь: Товстыга Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Велентей Мартин Матвеевич
Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.
Сын: Велентей Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Сын: Велентей Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно