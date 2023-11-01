Велентей Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Ульяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.

Дочь: Товстыга Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Велентей Мартин Матвеевич

Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.

Сын: Велентей Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.

Сын: Велентей Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Велентей Матвей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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