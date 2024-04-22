Велентей Матвей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.
Дочь: Товстыга Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Велентей Мартин Матвеевич
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.
Сын: Велентей Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Сын: Велентей Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Ульяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно