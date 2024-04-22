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Велентей Матвей Андреевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Велентей Андрей Ефимович

Мать: Велентей Татьяна Кондратьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.

Дочь: Товстыга Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Велентей Мартин Матвеевич

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.

Сын: Велентей Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.

Сын: Велентей Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Ульяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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