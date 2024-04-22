Велентей Афанасий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.
Дочь: Велентей Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1915 ст.
Сын: Велентей Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1923
Сын: Велентей Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно