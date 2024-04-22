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Велентей Афанасий Матвеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

09.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1885 ст.

Отец: Велентей Матвей Андреевич

Мать: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.

Дочь: Велентей Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1915 ст.

Сын: Велентей Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1923

Сын: Велентей Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Петровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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