Велентей (Деркач) Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.
Дочь: Велентей Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.06.1915 ст.
Сын: Велентей Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
23.06.1923
Сын: Велентей Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно