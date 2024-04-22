Велентей (Деркач) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Деркач) Агафья Петровна

Велентей (Деркач) Агафья Петровна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1913 ст.

Дочь: Велентей Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1915 ст.

Сын: Велентей Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1923

Сын: Велентей Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Велентей Афанасий Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Афанасий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close