Велентей Мартин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.
Дочь: Велентей Параскева Мартиновна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
30.01.1906 ст.
Дочь: Велентей Мария Мартиновна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Дочь: Велентей Анастасия Мартиновна
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.
Сын: Велентей Дмитрий Мартинович
Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична
Смерть
Неизвестно