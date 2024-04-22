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Велентей Мартин Матвеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Велентей Матвей Андреевич

Мать: Велентей Ульяна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Жена: Велентей Екатерина Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Дочь: Велентей Параскева Мартиновна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1906 ст.

Дочь: Велентей Мария Мартиновна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Велентей Анастасия Мартиновна

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.

Сын: Велентей Дмитрий Мартинович

Мать ребёнка: Велентей Екатерина Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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