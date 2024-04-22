Велентей (Солтан) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Солтан) Екатерина Фоминична

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Муж: Велентей Мартин Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Дочь: Велентей Параскева Мартиновна

Отец ребёнка: Велентей Мартин Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1906 ст.

Дочь: Велентей Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Велентей Мартин Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Велентей Анастасия Мартиновна

Отец ребёнка: Велентей Мартин Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.

Сын: Велентей Дмитрий Мартинович

Отец ребёнка: Велентей Мартин Матвеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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