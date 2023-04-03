Леон Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Никифор Семенов
Мать: Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захар Леонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена Леонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ипат Леонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Леонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифор Леонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Смерть
Неизвестно