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Леон Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Никифор Семенов

Мать: Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павлова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Захар Леонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена Леонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ипат Леонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Леонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифор Леонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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