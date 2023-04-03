Никифор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Семен Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Леон Никифоров

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Афимья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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