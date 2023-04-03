Никифор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Леон Никифоров
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Афимья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьева
Смерть
Неизвестно