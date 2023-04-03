Татьяна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Павлова

Место рождения

Старицкий район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Захар Леонов

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена Леонова

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ипат Леонов

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Леонов

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифор Леонов

Отец ребёнка: Леон Никифоров

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Никифоров

Смерть
Неизвестно