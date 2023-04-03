Татьяна Павлова
Место рожденияСтарицкий район, Тверская область
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захар Леонов
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена Леонова
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ипат Леонов
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Леонов
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифор Леонов
Отец ребёнка: Леон Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Никифоров
Смерть
Неизвестно