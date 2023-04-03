Анна Афанасьева
Место рожденияд. Нелидово, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Леон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Афимья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семенов
Смерть
Неизвестно