Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьева

Место рождения

д. Нелидово, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1735

Сын: Леон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Афимья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семенов

Смерть
Неизвестно

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