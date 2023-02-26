Пётр Петров
Место рождения
Дата рождения17.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1860
Отец: Пётр Власов
Мать: Екатерина Трофимова
Бракосочетание
04.11.1879
Жена: Параскева Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Булохова (Морозова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
12.12.1886
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Морозов Иван Петров
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
12.11.1894
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно