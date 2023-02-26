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Морозов Даниил Петрович

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.12.1886

Дата смерти

16.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1886

Отец: Пётр Петров

Мать: Параскева Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1913

Жена: Морозова Параскева Павлова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1913

Сын: Григорий Данилов

Мать ребёнка: Морозова Параскева Павлова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
рядовой 19-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
16.04.1915
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
Неизвестно

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