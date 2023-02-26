Морозов Даниил Петрович
Место рождения
Дата рождения12.12.1886
Дата смерти16.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1886
Отец: Пётр Петров
Мать: Параскева Фёдорова
Бракосочетание
18.01.1913
Рождение ребёнка
17.11.1913
Сын: Григорий Данилов
Мать ребёнка: Морозова Параскева Павлова
Военная служба
1915
рядовой 19-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
16.04.1915
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
Неизвестно