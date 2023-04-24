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Параскева Фёдорова

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Пётр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Булохова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Морозов Даниил Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Морозов Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Морозов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1897

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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