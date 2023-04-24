Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879
Муж: Пётр Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Булохова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
12.12.1886
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Морозов Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
12.11.1894
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно