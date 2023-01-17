Булохова (Морозова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Морозова) Евдокия Петрова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Пётр Петров

Мать: Параскева Фёдорова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Булохов Яков Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1904

Сын: Булохов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Булохов Яков Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Булохов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Булохов Яков Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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