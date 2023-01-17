Булохова (Морозова) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Пётр Петров
Мать: Параскева Фёдорова
Бракосочетание
05.02.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1904
Отец ребёнка: Булохов Яков Корнилиев
Рождение ребёнка
07.12.1908
Отец ребёнка: Булохов Яков Корнилиев
Смерть
Неизвестно