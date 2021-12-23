Цеханович Соломон Борисович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1931
Сын: Цеханович Борис Соломонович
Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Цеханович Ася Соломоновна
Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Цеханович Марк Соломонович
Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья
Смерть
Неизвестно