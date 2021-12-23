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Цеханович Соломон Борисович

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Цеханович Бенциан Шлёмович

Мать: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович (Итунина) Софья

Рождение ребёнка
18.02.1931

Сын: Цеханович Борис Соломонович

Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Цеханович Ася Соломоновна

Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Цеханович Марк Соломонович

Мать ребёнка: Цеханович (Итунина) Софья

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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