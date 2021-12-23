Цеханович Бенциан Шлёмович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти10.06.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Цеханович Шломо
Мать: Цеханович Рося Лейбовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Цеханович Соломон Борисович
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Цеханович) Соня (Шуламис) Борисовна
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Цеханович) Фейга-Лея Борисовна
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Цеханович Матвей (Мордух) Борисович
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Цеханович Ехиэль Борисович
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Цеханович) Сарра Борисовна
Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна
Смерть
10.06.1918