Цеханович Бенциан Шлёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович Бенциан Шлёмович

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

10.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Цеханович Шломо

Мать: Цеханович Рося Лейбовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Хася Наумовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Цеханович Соломон Борисович

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Цеханович) Соня (Шуламис) Борисовна

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Цеханович) Фейга-Лея Борисовна

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Цеханович Матвей (Мордух) Борисович

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Цеханович Ехиэль Борисович

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Цеханович) Сарра Борисовна

Мать ребёнка: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.06.1918
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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