Цеханович (Итунина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1931
Сын: Цеханович Борис Соломонович
Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Цеханович Ася Соломоновна
Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Цеханович Марк Соломонович
Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно