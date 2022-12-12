Цеханович (Итунина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеханович (Итунина) Софья

Цеханович (Итунина) Софья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1931

Сын: Цеханович Борис Соломонович

Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Цеханович Ася Соломоновна

Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Цеханович Марк Соломонович

Отец ребёнка: Цеханович Соломон Борисович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Соломон Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close