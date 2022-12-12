Цеханович Хася Наумовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Цеханович Соломон Борисович
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Соня Борисовна
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фейга-Лея Борисовна
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Цеханович Матвей Борисович
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Цеханович Ехиэль Борисович
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сарра Борисовна
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1934
Москва, город федерального значения Москва