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Цеханович Хася Наумовна

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Цеханович Соломон Борисович

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Соня Борисовна

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фейга-Лея Борисовна

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Цеханович Матвей Борисович

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Цеханович Ехиэль Борисович

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сарра Борисовна

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Бенциан Шлёмович

Смерть
После 1934
Москва, город федерального значения Москва
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