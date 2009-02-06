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Цеханович Марк Соломонович

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Цеханович Соломон Борисович

Мать: Цеханович Софья

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1971

Сын: Цеханович Станислав Маркович

Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.06.1977

Дочь: Хуторная Юлия Марковна

Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Анна Николаевна

Смерть
06.02.2009
Омск, город Омск, Омская область
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