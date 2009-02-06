Цеханович Марк Соломонович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти06.02.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Цеханович Соломон Борисович
Мать: Цеханович Софья
Рождение ребёнка
29.06.1971
Сын: Цеханович Станислав Маркович
Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1977
Дочь: Хуторная Юлия Марковна
Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2009