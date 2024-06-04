Стародумов Тимофей Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Стародумов Калина Деев
Мать: Стародумова Марфа Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародумова Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Стародумов Филимон Тимофеев
Мать ребёнка: Стародумова Матрона
Смерть
После 1786