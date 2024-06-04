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Стародумов Тимофей Калинин

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Стародумов Калина Деев

Мать: Стародумова Марфа Ильина

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Стародумов Филимон Тимофеев

Мать ребёнка: Стародумова Матрона

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1786

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