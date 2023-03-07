Стародумова Марфа Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародумова Марфа Ильина

Стародумова Марфа Ильина

avatar

Место рождения

дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Стародумов Тимофей Калинин

Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Стародумов Федор Калинин

Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Стародумов Козьма Калинин

Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Калина Деев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close