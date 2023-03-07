Стародумова Марфа Ильина
Место рождениядер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ключи, Красноярская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Стародумов Тимофей Калинин
Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Стародумов Козьма Калинин
Отец ребёнка: Стародумов Калина Деев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762