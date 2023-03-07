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Стародумов Калина Деев

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Место рождения

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Стародумов Дей (Иван)

Мать: не указана

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Стародумов Тимофей Калинин

Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Стародумов Федор Калинин

Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Стародумов Козьма Калинин

Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Марфа Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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