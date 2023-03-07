Стародумов Калина Деев
Место рожденияпоч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1759
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1692
Отец: Стародумов Дей (Иван)
Мать: не указана
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Стародумов Тимофей Калинин
Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Стародумов Козьма Калинин
Мать ребёнка: Стародумова Марфа Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародумова Марфа Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759