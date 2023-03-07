Стародумов Филимон Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Стародумов Тимофей Калинин
Мать: Стародумова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Стародумов Иван Филимонов
Мать ребёнка: Стародумова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Гликерия Филимонова
Мать ребёнка: Стародумова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Стародумов Сидор Филимонов
Мать ребёнка: Стародумова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародумова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816