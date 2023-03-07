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Стародумов Филимон Тимофеев

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Стародумов Тимофей Калинин

Мать: Стародумова Матрона

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Стародумов Иван Филимонов

Мать ребёнка: Стародумова Марфа

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Гликерия Филимонова

Мать ребёнка: Стародумова Марфа

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Стародумов Сидор Филимонов

Мать ребёнка: Стародумова Марфа

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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