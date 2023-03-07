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Стародумова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Стародумов Филимон Тимофеев

Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Калинин

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Тимофей Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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