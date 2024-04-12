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Настасья Семёнова

Место рождения

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Около 1785 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Семён Ильин (Исекеев)

Мать: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята той же сотни из деревни Лялиной, новокрещенская дочь В РС 5 - 43 года В РС 3 - 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Катерина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ульяна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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