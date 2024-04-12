Настасья Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1746
Отец: Семён Ильин (Исекеев)
взята той же сотни из деревни Лялиной, новокрещенская дочь В РС 5 - 43 года В РС 3 - 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Катерина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Михаил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ульяна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Дмитриев
Смерть
Неизвестно