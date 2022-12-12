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Михаил Никифоров

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1804 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 г. - 46 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Севастьян Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Клементий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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