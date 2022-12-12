Михаил Никифоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: не указана
РС 1850 г. - 46 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Севастьян Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Клементий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1856