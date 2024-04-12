Семён (Надыр) Ильин (Исекеев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Настасья Семёнова
взята той же сотни из деревни Лялиной, новокрещенская дочь В РС 5 - 43 года В РС 3 - 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Матрёна Семёнова
Смерть
Неизвестно