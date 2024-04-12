Семён (Надыр) Ильин (Исекеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён (Надыр) Ильин (Исекеев)

Место рождения

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Настасья Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята той же сотни из деревни Лялиной, новокрещенская дочь В РС 5 - 43 года В РС 3 - 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Матрёна Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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