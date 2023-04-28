Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семёнова

Анна Семёнова

Место рождения

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Семён Ильин (Исекеев)

Мать: не указана

Ляли, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1762

Муж: не указан

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
выдана в замужество тоеж сотни в деревню Аксакшур за ясашного вотяка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close